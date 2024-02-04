Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Константин Лукьянович

Мать: Варвара Степановна / Стефановна

Упоминание
1870
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 16 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росписи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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