Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Константин Лукьянович
Мать: Неизвестно
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 14 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Бракосочетание
Между 1844 и 1845
Жена: Агафья Захаровна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 19 лет, жена - Агафья Захаровна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. О... Показать все
Смерть
Неизвестно