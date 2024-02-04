Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1806 г.р.

Мать

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Константин Лукьянович

Мать: Неизвестно

Упоминание
1840
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 14 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Бракосочетание
Между 1844 и 1845

Жена: Агафья Захаровна

Упоминание
1845
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 19 лет, жена - Агафья Захаровна, 23 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. О... Показать все
Смерть
Неизвестно

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