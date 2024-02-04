Феодор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Константин Лукьянович
Мать: Неизвестно
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 5 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости (... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 10 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомос... Показать все
Смерть
Неизвестно