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Кривоногов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Кривоногов Дмитрий Федорович

Мать: Кривоногова Анна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Кривоногов Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кривоногов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

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