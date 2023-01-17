Кривоногов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Кривоногов Дмитрий Федорович
Мать: Кривоногова Анна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кривоногов Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кривоногов Петр Васильевич
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно