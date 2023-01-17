Кривоногов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривоногов Дмитрий Федорович

Кривоногов Дмитрий Федорович

avatar

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Кривоногов Федор Степанович

Мать: Кривоногова Прасковья Гавриловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривоногов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривоногова Анна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кривоногов Нестор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Анна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close