Кривоногов Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кривоногов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривоногова Анна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кривоногов Нестор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривоногова Анна