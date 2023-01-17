Кривоногова Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Кривоногов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кривоногов Федор Степанович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кривоногов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Кривоногов Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816