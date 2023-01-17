Кривоногова Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Кривоногов Федор Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кривоногов Федор Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кривоногов Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Кривоногов Федор Степанович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Федор Степанович

Смерть
До 1816
Громково, Богородский, Московская область
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