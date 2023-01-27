Кривоногов Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1714

Дата смерти

До 1770

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1714

Отец: Кривоногов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кривоногов Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Кривоногова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Кривоногова) Ксения Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Кривоногова) Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Кривоногова Прасковья Гавриловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Кривоногова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кривоногова Прасковья Гавриловна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кривоногов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Кривоногова Прасковья Гавриловна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1770
Громково, Богородский, Московская область

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