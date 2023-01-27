Кривоногов Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1714
Дата смертиДо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1714
Отец: Кривоногов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кривоногов Никита Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Кривоногова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Кривоногова) Ксения Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Кривоногова) Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Кривоногова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Кривоногова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кривоногова Прасковья Гавриловна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кривоногов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Кривоногова Прасковья Гавриловна
Смерть
До 1770