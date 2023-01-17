Кривоногов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1696

Дата смерти

До 1741

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Кривоногов Денис Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1714

Сын: Кривоногов Федор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Кривоногов Прохор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Татьяна Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1741
Громково, Богородский, Московская область
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