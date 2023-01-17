Кривоногов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1696
Дата смертиДо 1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Кривоногов Денис Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1714
Сын: Кривоногов Федор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Кривоногов Прохор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1741