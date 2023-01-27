Кривоногов Нестор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиДо 1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кривоногов Дмитрий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Сын: Кривоногов Алексей Нестерович
Мать ребёнка: (Кривоногова) Анна Степановна
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Кривоногов Яков Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кривоногов Иван Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1851