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Кривоногов Нестор Дмитриевич

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

До 1851

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кривоногов Дмитрий Федорович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Кривоногова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Кривоногов Алексей Нестерович

Мать ребёнка: (Кривоногова) Анна Степановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Кривоногов Яков Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кривоногов Иван Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1851

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