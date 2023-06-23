Кривоногова Анна Васильевна
женский, родилась 1765
умерла До 1835, Громково, Богородский, Московская область
Супруги
Кривоногов Дмитрий Федорович1762 г.р.
Дети
Кривоногов Василий Дмитриевич1784 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Кривоногов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривоногов Дмитрий Федорович
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1835
Громково, Богородский, Московская область