Кривоногова Анна Васильевна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривоногова Анна Васильевна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 1765

умерла До 1835, Громково, Богородский, Московская область

Супруги
Кривоногов Дмитрий Федорович1762 г.р.
Дети
Кривоногов Василий Дмитриевич1784 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1784

Сын: Кривоногов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривоногов Дмитрий Федорович

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
До 1835
Громково, Богородский, Московская область

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