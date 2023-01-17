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(Кривоногова) Татьяна Васильевна
(Кривоногова) Татьяна Васильевна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
1821
Пол
Женский
Отец
Кривоногов Василий Дмитриевич
1784 г.р.
Мать
Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Кривоногов Василий Дмитриевич
Мать:
Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна
Громково
, Богородский, Московская область
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