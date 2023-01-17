(Кривоногова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кривоногова) Татьяна Васильевна

(Кривоногова) Татьяна Васильевна

avatar

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1821

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кривоногов Василий Дмитриевич

Мать: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

Громково, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close