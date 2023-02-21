Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кривоногов Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кривоногов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кривоногов Василий Дмитриевич

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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