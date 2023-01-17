(Кривоногова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривоногова) Дарья Васильевна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Кривоногов Василий Дмитриевич

Мать: Кривоногова Евдокия (Авдотья) Потаповна

Громково, Богородский, Московская область
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