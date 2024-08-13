Бородин Тихон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Параскева Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1850
Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1860
Рождение ребёнка
1861
Рождение ребёнка
26.06.1862
Рождение ребёнка
01.01.1865