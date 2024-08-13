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Бородин Тихон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бородин Дмитрий Петрович

Мать: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Матвей Тихонович

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Параскева Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Бородин Кузьма Тихонович

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1860

Дочь: Тимохина (Бородина) Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бородина (Бородина) Елена Тихоновна

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)

Рождение ребёнка
26.06.1862

Сын: Бородин Павел Тихонович

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)

Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Митина (Бородина) Анастасия Тихоновна

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)

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