Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Бородина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бородин Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бородин Ананий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бородин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович

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