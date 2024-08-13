Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Бородина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бородин Ананий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бородин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Петрович