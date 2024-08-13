Бородин Матвей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
уволенный рядовой
Рождение ребёнка
03.03.1879
Дочь: (Бородина) Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Бородина (Носкина) Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
15.07.1881
Дочь: (Бородина) Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Бородина (Носкина) Матрена Андреевна