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Бородин Матвей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бородин Тихон Дмитриевич

Мать: Бородина (Бородина) Параскева Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
уволенный рядовой
Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: (Бородина) Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Бородина (Носкина) Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
15.07.1881

Дочь: (Бородина) Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Бородина (Носкина) Матрена Андреевна

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