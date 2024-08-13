Бородина (Носкина) Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Носкина) Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1879

Дочь: (Бородина) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Бородин Матвей Тихонович

Рождение ребёнка
15.07.1881

Дочь: (Бородина) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Бородин Матвей Тихонович

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