Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1860
Дочь: Тимохина (Бородина) Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бородина (Бородина) Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.06.1862
Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Митина (Бородина) Анастасия Тихоновна
Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич