Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1860

Дочь: Тимохина (Бородина) Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бородина (Бородина) Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.06.1862

Сын: Бородин Павел Тихонович

Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Митина (Бородина) Анастасия Тихоновна

Отец ребёнка: Бородин Тихон Дмитриевич

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