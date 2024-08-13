Тимохина (Бородина) Марфа Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1860
Дата смерти09.04.1901
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1860
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.07.1860
Бракосочетание
31.10.1876
Рождение ребёнка
16.08.1878
Дочь: Тимохина (Тимохина) Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1880
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1884
Дочь: Тимохина (Тимохина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1887
Дочь: Тимохина (Тимохина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1887
Дочь: (Тимохина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1890
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1890
Дочь: (Тимохина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1893
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1895
Дочь: (Тимохина) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович
Смерть
09.04.1901
Похороны
10.04.1901