Тимохина (Бородина) Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимохина (Бородина) Марфа Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1860

Дата смерти

09.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1860

Отец: Бородин Тихон Дмитриевич

Мать: Бородина (Бородина) Анисья Семеновна (Или Самуиловна?)

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
04.07.1860
Бракосочетание
31.10.1876

Муж: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1878

Дочь: Тимохина (Тимохина) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1880

Сын: Тимохин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1884

Дочь: Тимохина (Тимохина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1887

Дочь: Тимохина (Тимохина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1887

Дочь: (Тимохина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Тимохин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1890

Дочь: (Тимохина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Тимохин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1895

Дочь: (Тимохина) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимохин Дмитрий Иванович

Смерть
09.04.1901
Похороны
10.04.1901

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