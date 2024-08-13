Бородин Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Бородина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Бородин Ананий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бородин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна
Смерть
1845