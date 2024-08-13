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Бородин Дмитрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич

Мать: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Бородина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бородин Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Бородин Ананий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бородин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Смерть
1845

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