Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Бородина) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич