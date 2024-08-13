Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Кобляков Севастьян Трофимович

Мать: Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Бородина) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бородин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бородин Иван Петрович

Отец ребёнка: Бородин Петр Меньшой Тимофеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.