Бородин Петр Меньшой Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Бородина) Агафья Петровна
Мать ребёнка: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна
Смерть
1813