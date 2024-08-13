Бородин Петр Меньшой Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Петр Меньшой Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Бородина) Агафья Петровна

Мать ребёнка: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бородин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бородин Иван Петрович

Мать ребёнка: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Смерть
1813

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