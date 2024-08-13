Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кобляков Харитон Севастьянович
Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна
Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна
Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Недошивина (Коблякова) Пелагея Севастьяновна
Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Коблякова) Параскева Севастьяновна
Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович