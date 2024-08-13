Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кобляков Харитон Севастьянович

Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна

Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Бородина (Коблякова) Анна Севастьяновна

Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Недошивина (Коблякова) Пелагея Севастьяновна

Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Коблякова) Параскева Севастьяновна

Отец ребёнка: Кобляков Севастьян Трофимович

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