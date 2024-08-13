Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кобляков Севастьян Трофимович

Мать: Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гункина) Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Гункин Василий Пугарев Нефедович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Гункина) Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Гункин Василий Пугарев Нефедович

Смерть
Неизвестно

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