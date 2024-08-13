Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гункина) Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Гункин Василий Пугарев Нефедович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Гункина) Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Гункин Василий Пугарев Нефедович
Смерть
Неизвестно