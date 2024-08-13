Гункин Василий Пугарев Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гункина) Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Гункина) Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна
Смерть
1830