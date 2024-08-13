Гункин Василий Пугарев Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гункин Василий Пугарев Нефедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гункина) Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Гункина) Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Гункина (Коблякова) Агафья Севастьяновна

Смерть
1830

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