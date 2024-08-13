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Кобляков Харитон Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Кобляков Севастьян Трофимович

Мать: Коблякова (Смыкова) Марфа Бударина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Коблякова) Марина Харитоновна

Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Коблякова) Зиновия Харитоновна

Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кобляков Федот Харитонович

Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Коблякова) Наталья Харитоновна

Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кобляков Петр Харитонович

Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Коблякова) Пелагея Харитоновна

Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Смерть
1838

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