Кобляков Харитон Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Коблякова) Марина Харитоновна
Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Коблякова) Зиновия Харитоновна
Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кобляков Федот Харитонович
Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Коблякова) Наталья Харитоновна
Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кобляков Петр Харитонович
Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Коблякова) Пелагея Харитоновна
Мать ребёнка: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Смерть
1838