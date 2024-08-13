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Кобляков Федот Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кобляков Харитон Севастьянович

Мать: Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Коблякова) Матрена Федотовна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Коблякова) Соломонида Федотовна

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кобляков Фотий Федотович

Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна

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