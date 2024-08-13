Кобляков Федот Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Коблякова) Матрена Федотовна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Коблякова) Соломонида Федотовна
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Коблякова (Коблякова) Анна Петровна