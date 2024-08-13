Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Коблякова) Марина Харитоновна

Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Коблякова) Зиновия Харитоновна

Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кобляков Федот Харитонович

Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Коблякова) Наталья Харитоновна

Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кобляков Петр Харитонович

Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Коблякова) Пелагея Харитоновна

Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.