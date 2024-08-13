Коблякова (Безчеревная) Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Коблякова) Марина Харитоновна
Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Коблякова) Зиновия Харитоновна
Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кобляков Федот Харитонович
Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Коблякова) Наталья Харитоновна
Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кобляков Петр Харитонович
Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Коблякова) Пелагея Харитоновна
Отец ребёнка: Кобляков Харитон Севастьянович