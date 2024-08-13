Бородин Ананий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Работа или профессия
Неизвестно
отставной рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана