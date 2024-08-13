Бородин Ананий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Ананий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Бородин Дмитрий Петрович

Мать: Бородина (Бородина) Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
отставной рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загорская (Бородина) Александра Ананьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Ефим Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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