Самбор (Курдюкова) Мария Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самбор (Курдюкова) Мария Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1900

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900

Отец: Курдюков Карп

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.05.1924

Сын: Самбор Владимир Антонович

Отец ребёнка: Самбор Антон Петрович

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нонна Антоновна

Отец ребёнка: Самбор Антон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самбор Антон Петрович

Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
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