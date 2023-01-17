Самбор (Курдюкова) Мария Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1900
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1900
Отец: Курдюков Карп
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.05.1924
Сын: Самбор Владимир Антонович
Отец ребёнка: Самбор Антон Петрович
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нонна Антоновна
Отец ребёнка: Самбор Антон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва