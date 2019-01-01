село Наровчат, село Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Наровчат

Наровчатский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Города
7НАРОВЧАТ. Уездный. (С слободами : Дворцовою, Бобыльскою, Церковническою, Панскою и Старосотскою).При рч. Шелдаисе и руч. Лопыжовке.1361144¼272633735Церквей православных 3. Уездное и приходское училища. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базар. Завод пивоваренный 1.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Наровчатская волость
город Наровчат

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Наровчатский район
13285Наровчатсело53°52'43°42'N-38-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Наровчатский муниципальный район, Сельское поселение Наровчатский сельсовет
56647416101с Наровчатсело
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