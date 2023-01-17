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Самбор Антон Петрович

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Место рождения

Литва, Ковенская губ., г. Шавли

Дата рождения

Около 03.05.1901

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Литва, Ковенская губ., г. Шавли
Рождение ребёнка
23.05.1924

Сын: Самбор Владимир Антонович

Мать ребёнка: Самбор Мария Карповна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нонна Антоновна

Мать ребёнка: Самбор Мария Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самбор Мария Карповна

Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва
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