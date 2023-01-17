Самбор Антон Петрович
Место рожденияЛитва, Ковенская губ., г. Шавли
Дата рожденияОколо 03.05.1901
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 03.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Литва, Ковенская губ., г. Шавли
Рождение ребёнка
23.05.1924
Сын: Самбор Владимир Антонович
Мать ребёнка: Самбор Мария Карповна
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нонна Антоновна
Мать ребёнка: Самбор Мария Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самбор Мария Карповна
Смерть
1996
Москва, город федерального значения Москва