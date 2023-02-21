?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Самбор Мария Карповна
Отец ребёнка: Курдюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курдюков Гаврил? Карпович
Отец ребёнка: Курдюков Карп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Курдюков Карп
Смерть
Неизвестно