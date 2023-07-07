Геда (Великая) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геда (Великая) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Великий Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1900

Дочь: Пурдик Антонина

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Рождение ребёнка
1902

Сын: Геда Федор

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Геда Виктор

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Геда Алексей

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

хутор Горишный, Krymsky District, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
1922

Сын: Геда Владимир

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Геда Александр

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

хутор Горишный, Krymsky District, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геда (гедовский) Михаил

Смерть
Неизвестно
Новый, город Краснодар, Краснодарский край
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