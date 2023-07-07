Геда (Великая) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Великий Иван
Рождение ребёнка
07.11.1900
Дочь: Пурдик Антонина
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Рождение ребёнка
1902
Сын: Геда Федор
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Рождение ребёнка
16.09.1914
Сын: Геда Виктор
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Рождение ребёнка
1918
Сын: Геда Алексей
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
хутор Горишный, Krymsky District, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
1922
Сын: Геда Владимир
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Рождение ребёнка
1926
Сын: Геда Александр
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
хутор Горишный, Krymsky District, Krasnodar Krai, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Геда (гедовский) Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новый, город Краснодар, Краснодарский край