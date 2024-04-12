Геда Виктор
Место рождения
Дата рождения16.09.1914
Дата смерти2000
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914
Отец: Геда (гедовский) Михаил
Мать: Геда Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Геда Тамара
Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Награда
Неизвестно
Медаль "За отвагу"
Военная служба
Неизвестно
46 оро 46 А 2 УкрФ
Смерть
2000
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край