Геда Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеда Виктор

Геда Виктор

avatar

Место рождения

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.09.1914

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914

Отец: Геда (гедовский) Михаил

Мать: Геда Екатерина

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Геда Тамара

Награда
Неизвестно
Орден Отечественной войны II степени
Награда
Неизвестно
Медаль "За отвагу"
Военная служба
Неизвестно
46 оро 46 А 2 УкрФ
Смерть
2000
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close