Пурдик (Геда) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурдик (Геда) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1900

Дата смерти

26.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900

Отец: Геда (гедовский) Михаил

Мать: Геда Екатерина

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пурдик Алексей

Отец ребёнка: Пурдик Григорий

Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Рождение ребёнка
22.07.1933

Дочь: Черноскутова Екатерина

Отец ребёнка: Пурдик Григорий

Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пурдик Александр

Отец ребёнка: Пурдик Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурдик Григорий

Смерть
26.01.1996
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