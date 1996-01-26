Пурдик (Геда) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1900
Дата смерти26.01.1996
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900
Отец: Геда (гедовский) Михаил
Мать: Геда Екатерина
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пурдик Алексей
Отец ребёнка: Пурдик Григорий
Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Рождение ребёнка
22.07.1933
Дочь: Черноскутова Екатерина
Отец ребёнка: Пурдик Григорий
Россия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пурдик Александр
Отец ребёнка: Пурдик Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пурдик Григорий
Смерть
26.01.1996