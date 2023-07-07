Пурдик Алексей
Место рожденияКраснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Дата рождения1924
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Пурдик Григорий
Мать: Пурдик Антонина
Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Крымский РВК, Краснодарский край, Крымский р-н
Пропал без вести
Военная служба
?.06.1942
Крымский РВК, Краснодарский край, Крымский р-н
Пропал без вести
Смерть
?.05.1943