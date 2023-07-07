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Пурдик Алексей

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Место рождения

Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пурдик Григорий

Мать: Пурдик Антонина

Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Пропал без вести (военное)
?.06.1942
Крымский РВК, Краснодарский край, Крымский р-н
Пропал без вести
Военная служба
?.06.1942
Крымский РВК, Краснодарский край, Крымский р-н
Пропал без вести
Смерть
?.05.1943