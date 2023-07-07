Пурдик Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурдик Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Пурдик Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пурдик Алексей

Мать ребёнка: Пурдик Антонина

Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Рождение ребёнка
22.07.1933

Дочь: Черноскутова Екатерина

Мать ребёнка: Пурдик Антонина

Россия
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пурдик Александр

Мать ребёнка: Пурдик Антонина

Военная служба
08.08.1941
Крымский РВК, Краснодарский край, Крымский р-н
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурдик Антонина

Смерть
?.04.1943
Пропал без вести
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