Пурдик Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Пурдик Никифор
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пурдик Алексей
Мать ребёнка: Пурдик Антонина
Краснодарский край, Крымский р-н, Киевский с/с
Рождение ребёнка
22.07.1933
Дочь: Черноскутова Екатерина
Мать ребёнка: Пурдик Антонина
Россия
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пурдик Александр
Мать ребёнка: Пурдик Антонина
Военная служба
08.08.1941
Крымский РВК, Краснодарский край, Крымский р-н
рядовой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурдик Антонина
Смерть
?.04.1943
Пропал без вести