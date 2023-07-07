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Геда Федор
Геда Федор
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
1918
Пол
Мужской
Отец
Геда (Гедовский) Михаил
Мать
Геда (Великая) Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Геда (гедовский) Михаил
Мать:
Геда Екатерина
Смерть
1918
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