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Геда Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Геда (гедовский) Михаил

Мать: Геда Екатерина

Смерть
1918
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