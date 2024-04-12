Геда Владимир
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смертиМежду 05.05.1942 и 10.05.1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Геда (гедовский) Михаил
Мать: Геда Екатерина
Бракосочетание
01.05.1941
Жена: Геда Лиза
Диди Чкони, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Развод
Неизвестно
Жена: Геда Лиза
Погиб в период ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геда Александр
Мать ребёнка: Геда Лиза
Смерть
Между 05.05.1942 и 10.05.1942
Темрюкский район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно