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Геда Владимир

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Место рождения

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1922

Дата смерти

Между 05.05.1942 и 10.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Геда (гедовский) Михаил

Мать: Геда Екатерина

Киевское, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
01.05.1941

Жена: Геда Лиза

Диди Чкони, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Развод
Неизвестно

Жена: Геда Лиза

Погиб в период ВОВ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геда Александр

Мать ребёнка: Геда Лиза

Смерть
Между 05.05.1942 и 10.05.1942
Чушка, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Темрюкский район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Чушка, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
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