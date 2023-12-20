Уваров Семен Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Уваров Агей Никифоров
Мать: Уварова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
07.01.1822
Рождение ребёнка
1826
Сын: Уваров Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: 2Уварова Соломонида Осипова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Уваров Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840