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Уваров Семен Агеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Уваров Агей Никифоров

Мать: Уварова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Уваров Сергей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Уваров Терентий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
07.01.1822

Жена: 2Уварова Соломонида Осипова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Уваров Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Уваров Алексей Семенов

Мать ребёнка: 2Уварова Соломонида Осипова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Уваров Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840

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