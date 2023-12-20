Уваров Терентий Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уваров Терентий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Уваров Семен Агеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Арина Терентьевна

Мать ребёнка: Уварова Анна Савостьянова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Терентьевна

Мать ребёнка: Уварова Анна Савостьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Анна Савостьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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