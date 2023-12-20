Уваров Терентий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Уваров Семен Агеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Арина Терентьевна
Мать ребёнка: Уварова Анна Савостьянова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Терентьевна
Мать ребёнка: Уварова Анна Савостьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно