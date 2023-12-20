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Уварова Анна Савостьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уваров Терентий Семенов

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Уварова) Арина Терентьевна

Отец ребёнка: Уваров Терентий Семенов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Уварова) Прасковья Терентьевна

Отец ребёнка: Уваров Терентий Семенов

Смерть
Неизвестно

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