Уварова Анна Савостьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Уварова) Арина Терентьевна
Отец ребёнка: Уваров Терентий Семенов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Уварова) Прасковья Терентьевна
Отец ребёнка: Уваров Терентий Семенов
Смерть
Неизвестно