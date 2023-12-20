Уваров Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Уваров Семен Агеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уварова Анна Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Уваров Фома Иванов
Мать ребёнка: Уварова Анна Яковлева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Уварова) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Уварова Анна Яковлева
Смерть
Неизвестно