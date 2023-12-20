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Уваров Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Уваров Семен Агеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Анна Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Уваров Фома Иванов

Мать ребёнка: Уварова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Уварова) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Уварова Анна Яковлева

Смерть
Неизвестно

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