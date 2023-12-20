Уварова Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уваров Иван Семенов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Уваров Фома Иванов
Отец ребёнка: Уваров Иван Семенов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Уварова) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Уваров Иван Семенов
Смерть
Неизвестно