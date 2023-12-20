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Уваров Сергей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Уваров Семен Агеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Уваров Адриан Сергеев

Мать ребёнка: Уварова Елена Стефанова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Дарья Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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