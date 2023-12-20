Уваров Сергей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Уваров Семен Агеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Уварова Елена Стефанова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Дарья Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно