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Уваров Алексей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Уваров Семен Агеев

Мать: 2Уварова Соломонида Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Анисья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева

Мать ребёнка: Уварова Анисья Никифорова

Смерть
Неизвестно

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