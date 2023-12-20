Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Уваров Алексей Семенов

Мать: Уварова Анисья Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамонтова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Федотов

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.01.1873 ст.

Муж: Мамонтов Иван Федотов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мамонтов Петр Иванов

Отец ребёнка: Мамонтов Иван Федотов

Смерть
Неизвестно

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