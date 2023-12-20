Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Уваров Алексей Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамонтова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Федотов
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мамонтов Петр Иванов
Отец ребёнка: Мамонтов Иван Федотов
Смерть
Неизвестно