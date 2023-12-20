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Мамонтов Иван Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мамонтов Федот Антонов

Мать: Мамонтова Авдотья Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мамонтова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.01.1873 ст.

Жена: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мамонтов Петр Иванов

Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева

Смерть
Неизвестно

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