Мамонтов Иван Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мамонтова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мамонтов Петр Иванов
Мать ребёнка: Мамонтова (Уварова) Ефросиния Алексева
Смерть
Неизвестно