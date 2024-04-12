Угнивенко Роман Филиппович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Угнивенко Филипп Андреевич
Мать: Угнивенко Зиновия
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пересичная Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Остроушко Акилина Романовна
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Капица Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Горбанева Ирина Романович
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1873
Сын: Угнивенко Демьян Романович
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.Лист-34,зап-48
Рождение ребёнка
1873
Сын: Угнивенко Трофим Романович
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
Рождение ребёнка
08.05.1884
Дочь: Агафия Романовна
Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-11,зап-27
Смерть
Неизвестно