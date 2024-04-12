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Угнивенко Роман Филиппович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Угнивенко Филипп Андреевич

Мать: Угнивенко Зиновия

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пересичная Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Остроушко Акилина Романовна

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Капица Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Горбанева Ирина Романович

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1873

Сын: Угнивенко Демьян Романович

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

ГАДО , Ф - 265-1-2, м/к-1873г.Лист-34,зап-48
Рождение ребёнка
1873

Сын: Угнивенко Трофим Романович

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

Рождение ребёнка
08.05.1884

Дочь: Агафия Романовна

Мать ребёнка: Угнивенко Матрона Петровна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-11,зап-27
Смерть
Неизвестно
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